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Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunuldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzincan ve Erzurum için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü‘nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan‘da ve Erzurum’un batısında yer yer kuvvetli (60 km/s) esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 8, Ağrı’da 11, Erzurum’da 13, Ardahan’da 9, Erzincan’da 18, Tunceli’de 12 ve Iğdır’da 19 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 37, Erzincan’da 31, Tunceli ve Ağrı’da 30, Kars ve Ardahan’da 29, Erzurum’da 27 derece olacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
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