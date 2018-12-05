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Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte durdurulan bir tırda ele geçirilen eroinin daralı ağırlığının 1 ton 271 kilogram olduğunu bildirdi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:48
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:48
Erzincan
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