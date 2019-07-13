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Erzincan Valiliği’nden ’Taranta Babu’ isimli tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Erzincan Valiliği’nden ’Taranta Babu’ isimli tiyatro oyunuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:15
Erzincan Valiliği’nden ’Taranta Babu’ isimli tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Erzincan Valiliği’nden ’Taranta Babu’ isimli tiyatro oyunuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.


Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:


“Bazı basın yayın organlarında Erzincan’da sergilenmek istenen bir tiyatro oyununun, Erzincan Müftülüğü tarafından sansüre uğradığına ve izin verilmediğine yönelik çıkan haberler ile ilgili olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.


İlgili haberlerde belirtilen konunun incelenerek, araştırılması neticesinde; 12.06.2019 tarihinde ilgililer tarafından Erzincan Valiliğimiz Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilmiş, 24.07.2019 tarihinde ’Taranta Babu’ isimli tiyatro oyununun ilimizde gösteriminin yapılacağına dair bildirimde bulunulmuştur.


Yapılan bildirim üzerine Erzincan Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğümüz tarafından İl Emniyet Müdürlüğünce tiyatro oyununun sahneleneceği yerin dış güvenliğinin sağlanması amacıyla salonun tahsis edildiğine dair evrak fotokopisinin teslim edilmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının 01.04.2004/68 sayılı genelgesinin sahne gösterilerinde güvenlik tedbirleri başlıklı 2. maddesi gereğince gösterinin yapılacağı yerin iç güvenliğinin kendileri tarafından sağlanacağı ve en az 48 saat önceden mülki amirliğe bildirilmesi gerektiği bildirim sahiplerine sözlü olarak ifade edilmiştir.


Yaklaşık 2 hafta sonra ilgililerin Erzincan Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü ile telefonla iletişime geçmeleri üzerine eksik olan usuli evrakları süresi içerisinde temin etmeleri gerektiği yinelenmiştir.


Ayrıca salonun mülkiyeti Erzincan İl Müftülüğüne ait olup, özel gösteriler için Müftülük tarafından belli bir ücret karşılığı kiralanmaktadır. Bu konuda Erzincan İl Müftülüğüne kiralama talebiyle yazılı bir müracaatın olmadığı da anlaşılmıştır.


Sahnelenecek olan oyun metninin Valiliğimizce ya da Erzincan İl Müftülüğünce incelenmesine yönelik bir talep olmamıştır. Bu konuda basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:15
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