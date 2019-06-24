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Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her Bizans’a Bir Fatih" adlı tiyatro oyunu

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı tarafından organize edilen, "Her Bizans’a Bir Fatih" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:01
Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her Bizans’a Bir Fatih" adlı tiyatro oyunu

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı tarafından organize edilen, "Her Bizans’a Bir Fatih" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Tiyatro oyunu Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ki Tiyatro salonunda izleyicinin beğenisine sunuldu.Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Aynı adlı eserinden uyarlanan “Her Bizans’a Bir Fatih” adlı tiyatro oyununu; Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Vasfi Karatepe, Türk Büro Sen Erzincan Şube Başkanı Emin Turan’da izledi.


Ülkü Ocakları İl Başkanı Vasfi Karatepe, "Erzincan’ımızı böylesi bir kültürel etkinlik ile buluşturmuş olmaktan ötürü Erzincan Ülkü Ocakları olarak kıvanç duyuyoruz. Gayemiz; Türk gençliğini kendisine hedef koyabilecek ve koyduğu hedefe ulaşabilecek donanımla yetiştirmektir. 2006 yılında kaybettiğimiz merhum Mustafa Necati Sepetçioğlu’nu 1972 yılında “Her Bizans’a Bir Fatih” eserini kaleme almaya ve Ülkü Ocaklarımızın güzide ekibini bu oyunu sahnelemeye sevk eden gerekçeler de tam olarak bu gayedir. Eserde ele alınan olayın sonucu, Peygamber Efendimiz’ in müjdesi hepimizin malumu “Konstantiniyye elbet feth olunacaktır.” Peki ama neden ve nasıl? İşte bu oyunda bu soruların cevaplarını bulacağız. Birlik ve beraberliğin kaybedildiği, ahlâkın sükûta uğradığı, herkesin kendini düşündüğü, hurafelerin gerçeklerin yerini aldığı, bir memleketin yaşamasının mümkün olmadığı gerçeğini izleyeceğiz. Her başarıda; ileri görüşlü olmak, konu hakkında bilgi sahibi olmak, dayanışma, sebat gibi güzel hasletler olduğunu izleyeceğiz. En önemlisi Sultan Mehmet’ i “Fatih” yapan “İstediğini elde etmek için çalışmaktan vazgeçmemek” gerektiğini hatırlatan oyunumuzla sizleri baş başa bırakırken hepinize iyi seyirler diliyorum" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından tek perdelik tiyatro oyun sahnelendi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:01
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