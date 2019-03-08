Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Çalışma hayatında kadının öneminden bahseden Şahin“ Gelişmenin ilerlemenin en önemli göstergelerinden biri ülkede çalışan kadın oranıdır. Biz biliyoruz ki kadın eli değmiş bir çalışma hayatı, kadının titizliği ile başarılı olmaya bir adım daha yakındır. Bu vesile ile emekleri, sevgileri, fedakârlıkları, mücadeleleriyle umutlarımızı yeşerten bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, sağlık ve huzur içinde mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.Kahvaltının ardından İl Müdürü Şahin tarafından programa katılan personele çiçek takdim edildi.