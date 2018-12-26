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Erzincan-Sivas kara yolunun ulaşıma kapanması

Sivas çıkışındaki Seyfebeli Geçidi'nde mahsur kalan tırlar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:17
Erzincan-Sivas kara yolunun ulaşıma kapanması

SİVAS (AA) - Kar yağışı nedeniyle Sivas çıkışındaki Seyfebeli Geçidi'nde mahsur kalan tırlar kurtarıldı.

Tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Sivas çıkışındaki Seyfebeli Geçidi'nde kalan tırlar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan sınırındaki İmranlı ilçesi girişinde ve akaryakıt istasyonlarında da araçlar bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde ise kar yağışının durmasının ardından ulaşım normal şekilde sağlanmaya başlandı.

D-100 kara yolu Çobanlı mevkisinde de yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçlar yola devam ettirilmiyor. Suşehri Şehit Necip Karameşe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor.

Suşehri-İmranlı, İmranlı-Karacaören ve Suşehri-Zara kara yollarında da ulaşım sağlanamıyor.

- Emniyetten uyarı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, taşıtların fren ve durma mesafelerinin ise arttığı belirtildi.

Trafiğin rahatlatılması ve kaza risklerinin en aza indirilmesi için sürücülere dikkatli olmaları uyarısının yapıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları, özel araçlarıyla trafiğe çıkacakların kış lastiği takmaları, takip mesafesini artırmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, farlarını açık tutmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:17
  1. Erzincan
  2. Kangal
  3. kar yağışı
  4. Seybeli
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  6. ulaşıma kapanma
  7. Yağdonduran

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