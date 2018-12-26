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Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:39
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:39
  1. aksama
  2. Erzincan
  3. kar
  4. tipi
  5. ulaşım

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