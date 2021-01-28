  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
15 Temmuz

Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Erzincan merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:21:00 -
Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), sözde polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, avukat ve memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışma sonucu Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Manisa, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Afyon, Konya, Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer illerden kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Çeçen genci konuşuyor
Dünya

Rusya Çeçen genci konuşuyor

Rus güvenlik güçleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde onlarca polise karşı tek başına dövüşen Çeçen genci arıyor. P..
AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy
Dünya

AB sert tepki gösterdi: Biz mahalle kasabı değiliz anlaşmaya uy

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides bir kez daha AstraZeneca'dan aşı tedarikinde yükümlülüklerine uym..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yok artık' dedirten 'u' dönüşü!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yok artık' dedirten 'u' dönüşü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verdikleri için öğretmen, çiftçi gibi çeşitli meslek gruplarını hedef alan açıklamaları..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay