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Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 10 askeri personelden 2'si tutuklandı

05 Şubat 2019 Salı 17:44
Erzincan merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 10 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan yanı sıra 10 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü muvazzaf 10 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verilerek, cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:44
  1. Askeri Mahrem
  2. Erzincan
  3. FETÖ/PDY
  4. Muazzaf Asker
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