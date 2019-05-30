Erzincan koruyucu aile sıralamasında ilk üçe yerleşti

Erzincan, 2018 yılında Türkiye’de koruyucu aile ortamında en çok hizmet veren iller sıralamasında ilk üçe yerleşti.

Korunmaya ihtiyacı olan, ana babasız, ana babası olan ancak bakım ve sorumluluğunu yerine getiremeyen çocukların aile sevgisinden mahrum kalmaması adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl 38 çocuk, 29 aile ile buluşturulurken, bu yıl 49 çocuğun 38 aileye kavuşturulduğu Erzincan, Türkiye’de koruyucu aile ortamında en çok hizmet veren iller sıralamasında ilk üçe girdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile ve çocuklarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Eşi Hatice Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın Eşi Hatice Arslantaş; “Ramazan;bereket, paylaşmak ve sevgi ayıdır. Ramazan; insan iradesini sabır ve sevgiyle eğiten, merhamet, hoş görü, diğerkâmlık gibi hasletlerin tüm kalplerde toplandığı aydır.

Sosyal yardımlaşmanın ve paylaşmanın artığı, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı bu ayda, Ramazan’ın insana kazandırdığı tüm hasletleri yaşamının her dönemine taşıyan, örnek olan, öncü olan siz değerli koruyucu ailelerimizle, sevgili çocuklarımızla buluştuğumuz bu iftar sofrasının birliğimizi ve dirliğimizi daha anlamlı hale getireceğine ve daha güçlendireceğine yürekten inanıyorum.

Çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak güçlü ve kerim bir devletimiz var hamdolsun. Ancak çocuklarımızı aile sıcaklığında ve huzur ikliminde büyütmek, sizin gibi kadirşinas insanlarımızla mümkün oluyor.

Çünkü sıcak ve şefkatli bir aile ortamında büyümeyen çocukların ileride hem kendileri açısından hem de toplumsal açıdan ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu anlamda da koruyucu ailelerimiz toplumumuz için çok önemlidir. Sizler sadece sofranıza bir tabak fazla koymadınız. O sofraya umudu, merhameti, iyiliği de koydunuz.

Çünkü koruyucu ailelerimiz çocuklarımızı yanlarına alarak onlara anne baba şefkati göstererek onların hem psikolojik bakımdan hem ruhsal bakımdan hem de eğitim bakımından iyi yetişmeleri için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Çocuklarımızın anne babası gibi onları şefkatle kucaklıyorlar.

Sizin fedakârlıklarınız sayesindeburada güler yüzlü çocuklar görme fırsatı buluyoruz. Bu evlatlarımızın yüzlerini güldürdüğünüz için hepinizden Allah razı olsun. Çok kutsal ve onurlu bir görevi yapıyorsunuz. Hayata gözlerini yetim olarak açmış olan Allah Resulü’nün, “Yetime karşı şefkatli bir baba gibi ol.“ hadisini düstur edinen siz değerli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız, aydınlık yüzlerimizsiniz. Bu nedenle; sizlerin en iyi imkânlarda yaşayabilmesi için, eğitimlerinize ara vermeden devam edebilmeniz için devletimiz sevgi yuvalarına, koruyucu ailelere büyük önem veriyor. Çocuklarımızın aile ortamında yaşamaları için yatırımlar yapıyor. Her şeyin en iyisine layıksınız. Sevgi evlerimizin, yurtlarımızın birer aile ve eğitim yuvasına dönüşmesi için devletimiz özveriyle çalışıyor. Çünkü sizler milletimizin emanetisiniz. Sizlerin başarısı bizim başarımız, sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.

Bu vesileyle ilimizde 49 çocuğumuza şefkat dolu kucağını açarak onlara aile ortamında yetişme imkânı sunan 38 koruyucu ailemize tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Koruyucu ailelerimizin sayısının artması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz personellerinin çalışmalarına özveriyle devam edeceğine yürekten inanıyorum.” Diye konuştu.

Yapılan duaların ardından ezan okunması ile iftarlarını açan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol mensupları daha sonra iftar programına katılan tüm koruyucu aile ve çocuklar ile sohbet ederek, istek ve taleplerini dinlediler.