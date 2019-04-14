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Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi Eğitim Toplantısı düzenledi

Erzincan Belediyesi tarafından Kent içi Ulaşım Kooperatifi personeline yönelik düzenlenen eğitim toplantısı Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşti.

14 Nisan 2019 Pazar 07:49
Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi Eğitim Toplantısı düzenledi

Erzincan Belediyesi tarafından Kent içi Ulaşım Kooperatifi personeline yönelik düzenlenen eğitim toplantısı Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Kent İçi Ulaşım Kooperatifi yöneticileri ve personeli katıldı.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun toplantıda bir konuşma yaparak personelin istek ve şikâyetlerini dinledi.


Başkan Aksun, “Taşıma Erzincan’da mutlaka her insana dokunduğumuz bir alan. Şuana kadar olumsuz, yüz kızartıcı, Erzincan’ın şeref ve haysiyetini yere düşürücü hiçbir arkadaşımızın davranışı ne sözlü olarak ne de medyada görülmemiş duyulmamıştır bunun içinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz size büyük bir güven duyuyor herkes çoluğunu çocuğunu size emanet etmiş durumda sizde bu emaneti yerine ulaştırıncaya kadar titizliğinizi göstermek suretiyle görevinizi icra ettiğinizi biliyorum.


Sizlerin ne kadar çok yorulduğunu ben biliyorum akşama kadar neticede her durakta dur kalk. Ama buna rağmen sizlerin yolcuya karşı biraz daha sabırlı olmanızı temenni ediyor hepinize kolaylıklar diliyorum ” dedi.


Ardından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Personeli Polis Memuru Hacı Duman trafik kazaları ile ilgili görsel sunumunu yaptı. Ulaşım Amiri Mehmet Polat ise halkla ilişkiler ve davranış biçimleri konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 07:49
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