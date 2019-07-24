Erzincan itfaiyesinin ekipmanları periyodik bakımdan geçti

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün ekipmanları periyodik bakımdan geçti.

8 yangın söndürme aracı, 1 deprem aracı ve 1 kurtarma aracını bünyesinde bulunduran Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün ekipmanları periyodik bakımdan geçti.

Hollanda menşeili Holmatro firması Türkiye yetkili servisi ekipleri tarafından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında ekipmanlara periyodik bakım yapıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 24 saat esasına göre görev yaptıklarını ifade ederek, “Meydana gelen her olay öncesi ve sonrası araç bakımı ve temizliğini yapmaktayız. Yangın, trafik kazası, kurtarma operasyonu, deprem, sel ve bazı hizmetler sonrası araçları ve kendimizi bir sonra ki olaylara müdahale karşısında hazır hale getirerek olaylarda can ve mal kaybını en aza indirmek için çalışmalarımızı bu yönde sürdürmektedir.” dediler.