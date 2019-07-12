Erzincan itfaiyesinden 15 Temmuz temizliği Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler bugün Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üstünde kılınacak olan Cuma namazı için Yeraltı Çarşısı üstünü temizlediler.

Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler bugün Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üstünde kılınacak olan Cuma namazı için Yeraltı Çarşısı üstünü temizlediler.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu nedenle Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri ve Erzincan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler bugün Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üstünde kılınacak olan Cuma namazı için Yeraltı Çarşısı üstünü temizlediler.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre Erzincan halkının hizmetinde olduğu belirtildi.

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