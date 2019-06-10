Erzincan il genel meclisinin Haziran ayı toplantıları başladı

Erzincan İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları başladı.

Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Erzincan genelinde bahar ayları ile birlikte artan yatırımlar projeler ele alındı.

Beş sürecek olan il genel meclisi toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleştiriliyor. Geçen ay tamamlanan 2019 yılı yatırım programının ardından ilçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına ait projelerin görüşüleceği toplantı öncesinde konuşan Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan’ın daha da gelişmesi ve vatandaşların refahı için çalıştıklarını belirterek; “Tüm siyasi partilerimizin meclis üyelerimizin birlik ve beraberliği ile tarım, hayvancılık, eğitim konusunda, okulların tamiri ve bakımı konusunda desteklerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bunun yanı sıra bu yıl yaptığımız yatırım programı ile köylerimizin eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Önceliğimiz öncelikli ihtiyaçlar, bunları belirleyerek, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.