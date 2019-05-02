Erzincan Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimi Erzincan Valiliğini ziyaret etti

4. Olağan Genel Kurulunun ardından Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanlığına seçilen Muzaffer Koşan ve yeni yönetimi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanlığına seçilen Muzaffer Koşan, yeni yönetim kurulu üyesi olan basın mensupları ile birlikte Vali Arslantaş’ı makamında ziyaret ettiler.

Valilik makamından gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Arslantaş, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Muzaffer Koşan ve yeni yönetimi tebrik etti. Erzincan’a hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Vali Arslantaş, “Bu hizmeti yaparken mutlaka kamuoyuyla sağlıklı iletişimimizin olması gerekir. Biz yöneticilerin bu alanda en büyük yardımcısı basındır. Basının, vermek istediğimiz mesajların doğru ve sağlıklı bir şekilde halka ulaştırmak gibi çok önemli bir görevi vardır. Bu görev de sizlere düşmektedir. Çalışmalarınızda başarılar diler, sizlerin nezdinde basın camiasına selamlarımı sunarım.”diye konuştu.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan ise Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulduğu günden bugüne birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Biz basın mensupları olarak idareci ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz.” dedi.