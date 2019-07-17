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Erzincan film festivalinin programı belli oldu

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Erzincan uluslararası Kısa Film Festivali’nin program içeriği belli olmaya başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:58
Erzincan film festivalinin programı belli oldu

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Erzincan uluslararası Kısa Film Festivali’nin program içeriği belli olmaya başladı. Alanlarında birer duayen olan isimlerin katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, 26-30 Ağustos tarihlerinde Erzincan’da düzenlenecek olan festivalde yer bulacak.


Erzincan için yeni bir marka yaratma iddiasında olan festival, kısa film yarışması ve gösterim etkinliklerinin yanı sıra sinemacılarla izleyicileri bir araya getiren etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 5 gün sürecek olan etkinlikler kapsamında yapılacak söyleşi ve atölye çalışmaların programları netleşti.


Festivalin ikinci günü sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay ve yazar Kurtuluş Kayalı’nın konuşmacı olduğu söyleşiyi gazeteci Ferhat Ünlü modere edecek. Sosyoloji ve sinema bağlantısının konuşulacağı söyleşide aynı zamanda kültür sanat dünyasına sosyolojik yeni bir bakışın da konu edilmesi bekleniyor.


Atölye çalışmaları kapsamında ünlü senarist hakan Aksun sinema meraklıları için bir filmin ilk adımı olan senaryoya dair ipuçları da içeren bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Katılımcılar bir hikâyenin senaryoya dönüşme sürecini tecrübeli bir ağızdan dinleme fırsatı bulacaklar. Söyleşi tadında gerçekleşecek atölye çalışmasını yönetmen Süleyman Civliz yönetecek.


Bir diğer dikkat çeken atölye çalışması da yapımcı-yönetmen Şahin Alparslan tarafından gerçekleştirilecek. Film yapım sürecinin baştan sona analiz edileceği çalışmada yönetmenin bir filmi nasıl etkilediği, film yapım süreçlerinin aşama aşama nasıl ilerlediği katılımcılarla paylaşılacak. Sinema sektörünün mutfağından yaşanmış anılara da yer verilecek olan söyleyişinin moderatörlüğünü Süleyman Civliz üstleniyor.


Festivalin dördüncü günü ünlü oyucular Ferhat yılmaz ve Bülent Alkış’ın katılımlarıyla oyunculuk atölyesi gerçekleştirilecek.Oyuncu Azer Şelte’nin yöneteceği programın oldukça renkli geçmesi bekleniyor.


Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali’nin yarışma bölümüne başvurular da devam ediyor. Toplam 5 filmin ödüllendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 10 Ağustos olarak belirlenmiş. Kısa film yarışmasına başvuru yapacak film yapımcıları ve etkinliklerin detaylarına ulaşmak isteyenler festivalin web sitesi olan erzincanfilmfestivali.com adresini takip edebilirler.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:58
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