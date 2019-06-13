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Erzincan Fen Lisesi filografi, resim ve rölyef çalışmalarını sergiledi

Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi tarafından filografi, resim ve rölyef çalışmalarının yapıldığı sergi Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan pop müzik dinletisi eşliğinde yüksek katılım ile Erzincan Park AVM ’de açılışı gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:35
Erzincan Fen Lisesi filografi, resim ve rölyef çalışmalarını sergiledi

Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi tarafından filografi, resim ve rölyef çalışmalarının yapıldığı sergi Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Müzik Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan pop müzik dinletisi eşliğinde yüksek katılım ile Erzincan Park AVM ’de açılışı gerçekleştirildi.


Erzincan Park AVM ’de açılan sergi ile ilgili olarak bilgi veren Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Almanca Öğretmeni Derya Seymen, "Yıl içerisinde öğrencilerle yaptıkları istişare sonucunda okulun tanıtımına katkı sağlayacak bir çalışma olması nedeniyle yaklaşık 15 öğrenci ile birlikte hazırladıkları 40 adet Filografi çalışmalarını burada sergiledik. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar dolu, dolu geçti. Öğrencilerime, okul idaremize ve öğrenci velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Müzik öğretmeni Murat Ermiş ile birlikte açılışta öğrencilerinin müzik aletleri ile birlikte seslendirdikleri şarkılar sergide katılımcılar tarafından oldukça beğenilirken İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün öğrencileri özellikle tebrik etti. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili olarak bilgi de veren Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Müzik öğretmeni Murat Ermiş, "Öğrencilerimiz ile birlikte pop müzik ağırlıklı çalışmalar yaptık. Günümüzde bu tür müzik çok dinleniyor. Burada keman çalan, gitar çalan, saz çalan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz arasında okul içerisinde düzenlediğimiz ses yarışmasında derece yapan öğrencimiz var." dedi. Konuşmanın ardından müzik kulübü öğrencileri tarafından pop türü müzik seslendirmesini gerçekleştirdiler.


Erzincan Park AVM ’de gerçekleştirilen resim sergisine İl Millî Eğitim Müdürü ile birlikte Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Erzincan Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenci velileri ve davetliler katıldı.


Açılış sonrası bir açıklama yapan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün; "2018-2019 Eğitim öğretim yılının artık son günlerine geliyoruz ama son günlere gelmekle birlikte okullarımızdaki etkinlikler, çalışmalar, fuarlar, projeler, resim sergileri açılışları hala devam ediyor ve son güne kadar devam edecek dedi. Yılın bir bütününe Eğitimi ve öğretimi yaymak durumundayız son ana ve son zamana kadar bizi çok sevindiren bir durum şu, 2023 eğitim vizyonuna baktığımız zaman işte tam burayı görüyoruz. Bize bu çalışmayı yapan Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi 9-10-11-12 sınıf öğrencilerimiz. Az önce canlı müziği dinlediniz. Bu yıl müzik öğretmeni arkadaşımızın Erzincan’da Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesinde ilk olarak yapmış olduğu şimdiye kadar iyi bir çalışma.


Çocuklarımızın dinlenmeye ihtiyacı var, farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaya ihtiyaçları var, bu yetenekleri doğrultusunda yapmış oldukları bu çalışmalar kendilerini dinlendirildi gibi başarıyı da arttırıyor.Az önce bir öğrencimiz Magosa limanını söyledi. Tam 2 yıl önce Şenay hocamızın Batman Kozluk’ta şehadetinin 2. yıl dönümüydü 10 Haziran da. Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Öğrencimiz ne kadar duygu yüklü ne kadar güzel söyledi. Bu öğrencilerimiz gerçekten hem sanatta, hem müzik de,hem sporda çok güzel çalışmalar yapabilecek zaten kabiliyetleri yetenekleri var.Çocuklarımız akademik başarıları götürmekle birlikte çok güzel sportif faaliyetlere katılım sağlayarak başarı elde edebilirler, sosyal faaliyetlere katılım sağlayarak başarı elde edebilirler, sanatsal etkinliklere katılmak suretiyle inanın başarılarına daha güzel başarılar katılabilirler.


Burada gördüğümüz bu güzel çalışmaların altına imza atan mesai arkadaşlarıma öğrencilerimize, bu fırsatı tanıyan özellikle velilerimize ben teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda inşallah yeni gelen öğrencilerimizin çok güzel sanatsal kültürel faaliyetlerin altına güzel imzalar atacağına ben inanıyorum, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün ve katılımcılar sergiyi gezerek yapılan çalışmalar ile ilgili olarak öğrencilerden bilgi aldılar.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:35
  1. sergi
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