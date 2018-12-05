Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Mersin'de yarın eğitime ara verildi
Meclis'te gergin anlar! MHP ile CHP vekilleri...
ByLockçu polislere ceza yağdı
Erzincan'da durdurulan TIR'da 500 kilo eroin yakalandı!
Mercedes 2016 200 bin TL
Çanakkale'de fırtına nedeniyle seferler iptal edildi
Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Fetih'te!
NATO toplantısından 'Müzakere çağrısı' çıktı
BM’den İdlib’e, 29 TIR insani yardım gönderildi
Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Reklam filmlerinin sahne arkası görüntüleri
Ukraynalı bakan açıkladı: Bize saldırı hazırlığı var
FETÖ'cü Işık'ın cezası belli oldu
Hulusi Akar, Katarlı komutanı kabul etti
Paris Belediye Başkanı Macron ile ters düştü
Ahmet Türk, HDP'den aday adayı oldu
Başsavcılık'tan 2 Suudi için yakalama kararı!
FETÖ'den yargılanan başkan beraat etti
AB’den dolar hamlesi! Hedefi açıkladı
ABD'den Kıbrıs hamlesi! Yakın zamanda açılacak
Cimbom Ankara'da avantajı kaptı!
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:45
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:45
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Yaşam
Kimseye 'Yediğin naneye bak!' dedirtmeyin ama nanenin faydası da bilinmeli
Yaşam
Berlin Duvarı'nda evim var! Hey gidi koca Yozgatlı.. Hey gidi günler hey
Yaşam
Oh bee.. katkısız matkısız
Okur Postası
“Bir garip ölmüş diyeler’’
Okur Postası
Hemşerim, memleket nire?
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
G20’de dağ fare doğurdu
Ahmet Gülümseyen
Süper Lig, Diagne ve Gomis gerçeği!..
Akif Bedir
Sokaktaki insan ne istiyor?
Ali Karahasanoğlu
Ergenekon yok mu dediniz?
Ayhan Demir
Said Halim Paşa için…
Hüseyin Öztürk
Haçlı dünyaya boyun eğen Müslüman ülkeler
Mehmet Koçak
Dünya siyasetine yön veren onursuz liderler ve Başkan Erdoğan
Mustafa Çelik
Analık imtihanı
Sedat Yılmaz
ÇED’ler imzalanırsa merkez ülke oluruz!
Vehbi Kara
Menemen’de Aslında Ne Oldu?
Yavuz Bahadıroğlu
Babam ve alfabem
Son Eklenen Haberler
İlkokulda yangın paniği; yüzlerce..
THY, 777-300ER uçağını aldı
Zonguldak’ta petrol umudu
Türk iş adamları Mısır’a gidecek
Kuveyt Emiri, UMH Başkanı Serrac'la..
DYH: Ortaklık tekliflerini..
Mersin'de eğitim-öğretime yağış engeli
MB, gecelik faiz oranını düşürdü
Yemen hükümeti: "İsveç müzakerelerinde..
Şimşek: Yeniden yapılandırma..
Neden uyumak istemezler?
Türkiye’ bütün kapıları açıyor
Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır
Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir..
Avrupa’ya açılanticaret koridoru:..
Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye..
Büst hırsızından pişkin savunma!..
ByLock kullanıcısı 19 eski polise hapis
Mersin'de yarın eğitime ara verildi
Küresel iş gücünde 164 milyon göçmen..
Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
Adana valiliği rezalete suspus
Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
Günün Karikatürü
AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
YORUM YAZ