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Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:45
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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