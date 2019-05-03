Erzincan EBYÜ'de mezuniyet töreni

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) 4 bin öğrenci mezun oldu.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki mezuniyet törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon KomutanıTuğgeneral Ali Ekiyor, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Vali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, mezunları tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Mezunlara seslenen Arslantaş, "Eğitim yaşantısının en güzel, en verimli dönemini bitirdiniz. Ülkemize, insanımıza her alanda hizmet edecek, devletimizin daha da güçlenmesine katkı sunacak yetkinliklere ulaşmış şekilde mezun oluyorsunuz. Sizler inanıyorum ki gerek devlet kurumlarında, gerek özel sektörde gerekse kendi imkanlarınızla başlayacağınız işlerde büyük başarılara imza atacaksınız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Levent de üniversitede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilere hitap eden Levent, "Bugünün anlamı sizler için büyük.Çoğunuz ailelerinizden uzakta hayatı bizzat yaşayarak öğrenmeye çalıştınız. Eğitim hayatınız boyunca birçok zorluğa katlanarak bugüne geldiniz ve bugün mezun olmanın, haklı gururunu yaşıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Mezunlar adına konuşan üniversitenin dönem birincisi Meryem Koçyiğit de "EBYÜ'deki yolculuğumuz 4 sene önce başladı, her birimiz yurdun dört bir yanından birbirinden farklı hayaller, umutlar ve beklentiler ile yola çıktık ama tüm samimiyetimizle birbirimize kenetlendik. Bir şehirde tek başına kalmak zordur, bu yüzden birbirimize aile olduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitirenlere protokoldekilerce başarı belgeleri ve hediye takdim edildi.

Törenin sonunda 4 bin mezun yemin etti ve keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.