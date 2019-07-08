Erzincan- Divriği arasında ikinci raybüs seferleri başlıyor Erzincan-Divriği arasında ikinci raybüs seferleri 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Erzincan-Divriği arasında ikinci raybüs seferleri 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İl Müdürü Kenan Aydın, Erzincan- Divriği arasında ikinci raybüs seferlerinin 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını belirtti.

Raybüs seferleri; sabah saat 06.25’de Erzincan’dan çıkış, saat 08.19’da İliç’e varış. Sabah 08. 22 İliç’ten kalkış, akşam saat 16.21’de İliç’e varış. Akşam saat 16.26’de İliç’ten kalkış, akşam saat 18.22’de Erzincan’a varış şeklinde olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.