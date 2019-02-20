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Erzincan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapuları alındı

Erzincan’da kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapuları alındı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:39
Erzincan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapuları alındı

Erzincan’da kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapuları alındı.


Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, “İlimizde kurmayı planladığımız Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ilgili önemli bir adımı tamamlamış bulunmaktayız. Vali Ali Arslantaş’ın katkılarıyla ve Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Ticaret Odası, Erzincan Ticaret Borsası, Erzincan Belediyesi, Erzincan Ziraat Odası, Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığında kurulacak olan Besi Organize Sanayi Bölgesinin tapularını aldık. Toplamda yaklaşık 135 hektarlık alana sahip olmakla beraber mevcut alanın fizibilitesi hazırlanmaya başlanmıştır. Erzincan’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:39
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