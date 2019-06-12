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Erzincan Belediyesinden öğrencilere destek

Erzincan Belediyesi ve Pegem Akademinin ortaklaşa olarak düzenlediği ücretsiz KPSS genel tekrar dersleri devam ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:03
Erzincan Belediyesinden öğrencilere destek

Erzincan Belediyesi ve Pegem Akademinin ortaklaşa olarak düzenlediği ücretsiz KPSS genel tekrar dersleri devam ediyor.


10 Haziranda başlayan 12 eğitimci ile verilen dersler 15 Haziran’a kadar devam edecek. Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda gerçekleşen Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri dersleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Herkese açık olan derslere yaklaşık 500 öğretmen ve memur adayı katılım sağlıyor.


Erzincan Belediyesine katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Coğrafya öğretmeni Salih Gül, “Erzincan Belediyesi ile iş birliği içerisinde her yıl dönem sonu sınava yakın ücretsiz kurs veriyoruz. Dışarıdan da öğrenciler katılabiliyor. Halka açık olması ve sınav öncesi bir tekrar olması öğrenciler açısından oldukça faydalı. Kurslarımız Pazartesi günü başladı ve altı gün sürecek. Cumartesi günü akşam 17.00 gibi bitecek. Erzincan Belediyesine bu konuda iş birliği yaptığı için teşekkür ediyoruz.” dedi.


Öğrenciler ise, “Sınava çok az zaman kaldı. Bütün hocalar çıkabilecek konular üzerinde duruyorlar ve çok etkili oluyor. Uzun süredir çalışıyoruz çok emek verdik, inşallah bu genel tekrarların çok faydası olacağını düşünüyoruz.Ayrıca KPSS sınavına geç hazırlanmaya başlayanlariçin büyük bir fırsat. Belediye Başkanımız Bekir Aksun’a bize bu hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:03
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