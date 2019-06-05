Erzincan belediyesinde bayramlaşma programı
Erzincan Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.05 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
Erzincan Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye binasında düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan eski Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzincanlı vatandaşlar katıldı.
Törene katılan tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tüm Erzincanlıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Programda konuşan Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, tüm katılımcıların Ramazan bayramını tebrik etti.
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