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Erzincan Belediye Başkanı Aksun’dan Başbağlar mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başbağlar katliamının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
Erzincan Belediye Başkanı Aksun’dan Başbağlar mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başbağlar katliamının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Yürekleri dağlayan, kara bir gün 5 Temmuz 1993. Bundan 26 yıl önce Kemaliye İlçemize bağlı Başbağlar Köyünde gerçekleştirilen menfur katliamın acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz.


28 kişiyi köy meydanında toplayarak kurşuna dizen ve 5 kişiyi ateşe verdiği evlerde ateşe veren PKK’lı katiller, Geride 33 şehit, 30 dul kadın, 100’e yakın yetim çocuk bıraktılar.


Bu katliamla bizleri bölebileceklerini, korkutabileceklerini hayal eden PKK’lı hainler bunda çok yanıldılar. Maksatlarına ulaşmaları ihtimal dâhilinde olmayan katiller, bu ülke insanının inanç sisteminden, bayrağına olan sevdasından, habersizdiler.Vatanına, milletine, devletine sadık, bayrağı için, ülkesi için canını feda edecek, tarihi kahramanlıklarla dolu milletimiz, Başbağlar katliamı gibi olayları yüreğine gömmüş, dimdik ayakta durmuş ve şehitlerinin bir damla kanını bile yerde bırakmamak için ant içmiştir. Böyle vatanına sevdalı, korkusuz, kahraman milletimiz olduğu sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”.


Bu duygu ve düşüncelerle başta 33 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
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