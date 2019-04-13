Erzincan Belediye Başkanı Aksun, makam araçlarını kaldırttı

Erzincan Belediye Başkanı MHP’li Bekir Aksun, tasarruf tedbirleri kapsamında makam araçlarını kaldırdı.

Başkan Bekir Aksun, başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini toplayarak, yeni dönem hakkında yapılması gerekenleri iletti. İlk olarak başkan yardımcılarının ve müdürlerin makam araçlarını kaldıran Başkan Aksun, evlerinden alınıp, evlerine bırakılan müdür anlayışına son verildiğini, artık çalışanların eşit şartlarda olduğunu vurgulayarak, herkesin kendi imkanlarıyla işe geleceğini belirtti. Buna göre belediye araçları gereksiz yere kullanılmayacak. Araç havuzunda toplanacak ve görevlendirme ile sadece kamunun işi için çalışacak. Görevde olmayan araçlar da park halinde olacak.

Başkan yardımcılarına ve müdürlere çalışanların mesai saatlerine dikkat etmeleri konusunda net davranış sergilemelerini isteyen Aksun, belediyede mesai saatlerinin 08:30-17:30 olduğunu hatırlattı.

Tüm personelin Erzincan Belediyesi’ne yakışır davranışlarda bulunmalarını isteyen Aksun, bu konuda da tüm başkan yardımcıları ve müdürlere kesin talimatlar verdi.