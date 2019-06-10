Erzincan Belediye Başkanı Aksun: “ERMEK kursları devam edecek”

Ev hanımlarına meslek edindirmek, istihdam oluşturmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim veren ERMEK kursları devam ediyor. ERMEK kurslarını ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bu kurslarının devam edeceğini söyledi.

Meslek edindirme kursları hakkında bir açıklama yapan Başkan Aksun, “Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının yapıldığı bu binada birçok kursiyerimiz kurs görmekte ve bir aylık süreleri var. Şuan çeşitli alanlarda kurs görmek için sırada bekleyen Bin 800 kursiyer var. Mevcut kursiyerlerimizin kursu bittikten sonra İŞKUR ve Halk Eğitim iş birliği içerisinde kurslarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı bu kurslarla buluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Erzincan Belediyesi olarak kursiyerlerin daha sonradan aile bütçesine katkı sunabilmeleri için Meslek Edindirme Kurslarını başarıyla tamamlayacağı inancıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.