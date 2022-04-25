Erzincan bayram namazı vakti saat kaçta? (2 Mayıs 2022) Diyanet 2022 Erzincan Ramazan bayram namazı saati vakitleri
2022 Ramazan Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü Türkiye’nin Erzincan gibi tüm illerindeki camilerde bayram namazı kılacak. Diyanet 2022 bayram namazı vakitlerine göre Erzincan bayram namazı vakti Diyanet tarafından namaz vakitleri sayfasında paylaşılmıştı. Peki, Erzincan Ramazan Bayram namazı kaçta? Erzincan ilçelerinde 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı 2022 namaz saatleri belli oldu... Tüm İslam alemini bir araya getiren bayram namazı oldukça önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramı için camilere akın edecekler bayram namaz saatlerini sorguluyor. Yurt genelinde Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sabahında kılınacak. Peki, bayram namazı saat kaçta? Erzincan 2022 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
2022 Erzincan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Erzinccan’da 05.54’te kılınacak
Çayırlı Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Çayırlı’da 05.52’de kılınacak
İliç Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı İliç’te 05.58’de kılınacak
Kemah 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Kemah’da 05.56’da kılınacak
Kemaliye 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Kemaliye’de 05.59’da kılınacak
Otlukbeli 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Otlukbeli’de 05.51’de kılınacak
Refahiye 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Refahiye’de 05.56’da kılınacak
Tercan 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Tercan’da 05.50’da kılınacak
Üzümlü 2022 Ramazan bayram namazı saat kaçta?
2022 Ramazan Bayramı namazı Üzümlü’de 05.53’te kılınacak