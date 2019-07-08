Erzincan Barosundan stajyer avukatlara Otlukbeli gezisi

Erzincan Barosunca 2018-2019 adli yılında staj eğitim programını tamamlayan stajyer avukatlara yönelik Otlukbeli ilçesine gezi düzenlendi.

Baro Başkanı Adem Aktürk’ün de katıldığı gezide 40 stajyer avukat doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Stajyer avukatlar yapılan yarışmalar, oyunlar ve müzik eşliğinde keyifli saatler yaşadı.

Stajyer avukatlar programda, tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran ilçede kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile dikkatleri üzerine çeken Otlukbeli Gölünü gezerek bol bol fotoğraf çektiler.

Şehitlik anıtını ziyaret ettikten sonra eşsiz manzaraya sahip Küçük Otlukbeli Yaylası’ndaki doğa yürüyüşü yapan avukatlar günü tamamladı.

Programda konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Bu dönemki staj eğitim programının bitmesi nedeniyle stajyer avukatlarımız için her yıl düzenlediğimiz gezi ve piknik programını bu yıl Otlukbeli ilçesine düzenlemek istedik. Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran bir yer burası, benim içinde özel bir yer, memleketim. Tarihi dokusu, serin havası, soğuk suları, eşsiz güzellikteki manzarası ve muhteşem doğasıyla görülmeye layık bir yer Otlukbeli; buradan herkesi bu güzel yerleri görmeye davet ediyorum. Doğa güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla görülmeye değer iş bu gezimize katılım gösteren stajyer avukatlarımıza teşekkür ederiz. Misafirperverliği ve katkıları için Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’a teşekkür ederiz.” dedi.