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Erzincan Barosu eğitimlere devam ediyor

Erzincan Barosu eğitimlere devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
Erzincan Barosu eğitimlere devam ediyor

Erzincan Barosu eğitimlere devam ediyor.Erzincan Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘‘Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Vekillik’’ Meslek İçi Eğitim’ konulu seminerinde Av. Naim Karakaya,ifade ve sorgu sürecinde kolluk görevlilerinin, C.Savcılarının ve Hakimlerin yapmaları gerekenler ile sanık müdafiin ve müşteki vekilinin ifade ve sorgu öncesinde, bu esnada ve sonrasında dikkat etmeleri gereken hususları anlatıldı.


Erzincan Barosu toplantı salonunda düzenlenen Meslek İçi Eğitim toplantısı Av. Naim Karakaya’nın sunumlarıyla gerçekleşti. Yapılan konferansaBaro Başkan Av. Adem Aktürk, Yönetim Kurulu Üyeleri, Baroya kayıtlı avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.


Toplantının açılış konuşması yapan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Ceza Muhakemesinde Müdafilik ve Vekillik konularında seminer vermek için Erzincan’a gelen Av. Naim Karakaya’ya teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Erzincan Barosu olarak eğitim seminerlerine çok önem veriyoruz, bu tür etkinliklerimiz bu dönem yoğun bir şekilde devam edecek.” Dedi.


İstanbul Barosu Avkukatı Öğretim görevlisi Avukat Naim Karakaya, seminerin temelinde insan hakları ve onuru olduğunu vurguladı. Karakaya; “Seminerimizin ana temasında aslında insan hakları vardır. Temelde insandır, insan onurudur.Yani insan haklarının temelinde insan haklarını korumaktır. O kişinin suçlanmasının ötesindeinsanlığı ve insanlık onurunu korumaktır. Biz burada temelde bir gün herkesin sanık olabileceğini, bir gün mağdur olabileceğini düşünerek bu kısımla acaba neler yapılabilir, neler vardır, haklar nelerdir, hukuki sınırlar içerisinde en etkili şekilde müdafiliği ve en etkili şekilde vekilliği anlatmak burada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.


Av. Naim Karakaya, Ceza Muhakemesi yargılamasında uygulanan koruma tedbirlerinden arama, el koyma, yakalama, gözaltı, teşhis ve iletişimin denetlenmesi koşullarını uygulamadan örneklerle detaylı olarak açıklayıp hukuka uygun delil elde etmenin amacı ve önemi üzerinde durarak,ifade ve sorgu sürecinde kolluk görevlilerinin, C.savcılarının ve hakimlerin yapmaları gerekenler ile sanık müdafiin ve müşteki vekilinin ifade ve sorgu öncesinde, bu esnada ve sonrasında dikkat etmeleri gereken hususları anlattı. Karakaya, Tutuklamanın koşulları ve tutuklama sebeplerini detaylı olarak açıklayan açıklayarak, bu tedbirin uygulanmasını sağlamak veya engellemek için sanık müdafiin, müşteki vekilinin ve C.savcısının sahip oldukları hukuki imkanları uygulamadan somut örneklerle birleştirerek anlatıp mevcut hukuk düzeninde hakimin, C.savcısının ve avukatın yaptıkları ve yapabileceklerinin neler olduğunu anlattı.Katılımcılardan gelen uygulamaya dair sorularla zenginleşen eğitim seminerinde, ceza muhakemesinin en önemli konuları detaylı olarak tartışılmasıyla program sona erdi. Yapılan program sonunda Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Av. Naim Karakaya’ya hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
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