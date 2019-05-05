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Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten Ramazan ayı mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

05 Mayıs 2019 Pazar 14:50
Erzincan Baro Başkanı Aktürk’ten Ramazan ayı mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Af, mağfiret ve bereket ayı olan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olarak müjdelenen Ramazan Ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.


Ramazan ayında bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimizyenilenir ve kuvvetlenir.


İnsanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık ve dayanışma duygularını artıran bu mübarek ayda sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz.


Bu ay, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağlar.


Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve Devletimizin yanında olmalıyız.


Ramazan ayının, ülkemize milletimize ve tüm İslam alemine; huzur ve barış getirmesini, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyor, mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.”

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 14:50
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