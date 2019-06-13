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Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı Reformu Stratejisi programına katıldı

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Yargı Reformu Stratejisi programına katıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:24
Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı Reformu Stratejisi programına katıldı

Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Yargı Reformu Stratejisi programına katıldı.


Baro Başkanı Adem Aktürk, Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların yakından takip edip katkı sağladığı “Yargı Reformu Stratejisi” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin, 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet başlığından oluştuğunu kaydetti.


Aktürk, “Bu belge, Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın son 1,5 yıldır yoğun bir biçimde içinde olduğu çalışma sonucunda, katılımcı bir anlayışla hazırlandı. Bugüne kadar birçok ortamda dile getirdiğimiz konu ve sorunlar yargı reformu stratejisinde yer aldı. Kısa süre içerisinde yasalaşması için konunun takipçisi olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi, ülkemiz, milletimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olsun.” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:24
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