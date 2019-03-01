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Eryılmaz, memur adaylarını ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli iş kollarında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan memur adaylarını ziyaret etti.

01 Mart 2019 Cuma 16:13
Eryılmaz, memur adaylarını ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli iş kollarında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan memur adaylarını ziyaret etti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere başlatılan memur alımları için başvurular devam ediyor. Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz, Kültür ve Kongre Merkezi’nde kurulan başvuru kabul stantlarını ziyaret ederek, adaylarla bir araya geldi. Adaylarla görüşen ve sohbet eden Eryılmaz başvuruda bulunanlara başarılar diledi. Stantlarda görev yapan personellerle bir araya gelen Eryılmaz, adayların mağdur olmaması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.


20 Şubat 2019 Çarşamba günü başlayan memur alımı başvurularına şu ana kadar 13 bin 590 kişi başvurdu. Başvurular 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:13
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