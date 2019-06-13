0553 313 94 23

ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta gelecek

Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’ne, Avrupa ve dünya standartlarında tedavi merkezlerine verilen JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) belgesi sayesinde Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinden hastalar gelecek.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta gelecek

Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’ne, Avrupa ve dünya standartlarında tedavi merkezlerine verilen JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) belgesi sayesinde Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinden hastalar gelecek.


JACIEbelgesi alan Türkiye’deki ilk ve tek çocuk nakil merkezi olma özelliğini elinde bulunduran Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi,JACIE belgesi sayesinde merkezde gerçekleştirilen tüm tedavi hizmetleri uluslararası standartlar kapsamında olduğu belgelendi.


Direktör Prof. Dr. Musa Karakükcü önderliğindeki ekip tarafından iki yıllık bir süre içinde yoğun çalışmanın karşılığı olan bu başarı sayesinde hem Erciyes Üniversitesinin, hemde Kayseri sağlık alanında Avrupa ve dünyada söz sahibi şehirler arasına girmiş oldu.


Prof. Dr. Musa Karakükcü, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği (IBMTR) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transprantasyonu Derneği (EBMT) tarafından onaylı JACIE akreditasyonu sayesinde Merkezimizde Avrupa başta olmak üzere, Dünyanın dört bir tarafından hasta kabulü daha da artacaktır. İlgili ülkelerin Sağlık Otoriteleri ve Sigorta Kurumları ile yapılacak anlaşmalar kapsamında gönderilen hastaların tedavileri üniversitemizde gerçekleştirilecektir. Türkiye’de tek olması Erciyes Üniversitesinin, yurtiçi ve yurtdışında ki bilinirliği ve tanınırlığı açısından, ülkemize yurtdışı kaynaklı çalışmaların gelmesi açısından ayrıca önem arz etmektedir." dedi.


JACIE belgesi hakkında bilgi veren Karakükcü, " Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT)’nin ortak akreditasyon organı olan JACIE, merkezlerin standartlara uyumunu sağlayarak başlayan veyurtdışı otoriteler tarafından yapılan denetimler sonucunda onaylanan bir süreçtir. Standartlara uygunluk konularında uzman dış denetçiler tarafından değerlendirilir. Akreditasyon o merkezin Avrupa ve Amerika da bulunan merkezlerle eş değer standartlarda tedavi ve hizmet sunduğunu belgeler. JACİE akreditasyonu uzun ve zorlu bir süreç oldu. Ancak hemşiresinden doktoruna, sekreterinden koordinatörüne tüm ekip inandı, çalıştı ve başardı. Bu başarıda emeği geçen Ekrem ÜNAL, Ebru YILMAZ, Alper Özcan ve Türkan Patıroğlu başta olmak üzere uzmanlarımız Veysel Gök ve Firdevs Aydın, koordinatörlerimiz Leyla Ataseven ve Selma Akyol ile Ecz Necdet Arda Erdoğmuş, Sorumlu hemşirelerimiz Şerife Özaslan, Gülbahar Cilavdaroğlu, Nalan Türkmenoğlu, Eminegül Kuzucu, Demet Bilgin ve tüm ekibe teşekkür ederim.


Bu zorlu süreçte bize destek veren ve cesaretlendiren Adana Başkent Üniversitesinden, İlknur Kozanoğlu, Can Boğa hocalarımız ve JACIE kalite yöneticisi Songül Tepebaşı’na, Erciyes Erişkin Hematolojiden Leylagül Kaynar, Mustafa Çetin, Bülent Eser, Ali Ünal hocalarımız ve Fatma Hemşire olmak üzere tüm hematoloji ve aferez ekibine, bizleri destekleyen başta Rektörümüz Mustafa Çalış, başhekimimiz Ahmet Güney olmak üzere tüm hastane yönetimimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim” konferansı
    1. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    2. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    3. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    4. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    5. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    6. Ayranları müdürler taşıdı
    7. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    8. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    9. 'Yaz Oyunları' başladı
    10. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    11. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    12. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    13. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    14. Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci..
    15. Avrasya Üniversitesi öğretim ve..
    16. Bingöl’de öğrenme şenlikleri renkli..
    17. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    18. Van pastası tescilleniyor
    19. PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun..
    20. Parıon antik kenti yakınlarında..
    21. Doğa harikası üzerine asansör
    22. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi..
    23. "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü..
    24. Bakan Akar Shanahan ile görüştü!
    25. "46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır"
    26. Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    28. Tuzla’da bir kişinin bankaya..
    29. Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile..
    30. MSB: "İki Bakan Brüksel’de yapılacak..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu