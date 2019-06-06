ERULDERmisafir öğrencileri yalnız bırakmadı

Erzurum’da okuyan uluslararası öğrencilere maddi manevi rehberlik yapmayı amaçlayan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ( ERULDER) ramazan ayında da misafir öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yoğun geçen bir yılın ardından ramazan ikliminde soluklanan, ibadet aşkıyla gönüllerin dolduğu mübarek ramazan ayında dernek merkezinde her gün uluslararası öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle iftar çadırından alınan yemekler misafir öğrencilere sunuldu. Yurtta ve evlerde kalan öğrencilerin yoğun talebiyle karşılaşıldı. Derneğe iftar yemeğine gelen misafir öğrenciler ümmet olmanın sevincini doyasıya yaşadılar. Her gün ortalama otuz öğrencinin iftar yaptığı dernek merkezi renkli görüntülere sahne oldu. Dernek merkezinde verilen yemeklerin dışında hayırseverlerin verdiği toplu yemeklerde de farklı renklerde onlarca kültürden yüzlerce misafir öğrenci bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu sene bin iki yüz uluslararası öğrenciye iftar verdiklerini ifade eden ERULDER gönüllüsü ve aynı zamanda UDEF 12. Bölge Başkanı Ertan Halit Aksakal,“Ramazanın dernek çalışmalarımızda ayrı bir yeri var. Bütün inananların bir araya geldiği bu mübarek ayı dolu dolu geçirmeye gayret ettik. Öğrencilerimizle ramazanın her günü bir araya gelerek orucumuzu açtık. Dualar ettik, Kuran okuduk . Bu sene hayırseverlerin yardımı ile 1215 misafir öğrenci ile iftar yaptık. Evde kalan misafir öğrencilere 33 koli ramazan kumanyası dağıtımı yaptık.Ayrıca derneğimize ulaşan zekat, fitre ve sadakaları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya vesile olduk.

Bu sene bize verdikleri destekler ile daha fazla misafir öğrenciye ulaşmamıza vesile olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak,Bir-Kon-Fed Başkanı Muhammed Gözeler,Eğitim Bir-SenBaşkanı Mustafa Karataş, Zahit Kotku Derneği Başkanı Aslan Yağan, TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok’a ve gönüllülerimize ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.