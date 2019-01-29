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ERÜ'den ön karışımlı yakıcı

29 Ocak 2019 Salı 18:03
ERÜ'den ön karışımlı yakıcı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Yılmaz, sentetik gazların tam ve emniyetli olarak yanmasını sağlayacak ön karışımlı yakıcı geliştirildiğini bildirdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. İlker Yılmaz başkanlığında TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Programı kapsamında desteklenen proje ile sentetik gazları kirletici emisyon standartlarına uygun ve yüksek performansla yakabilen ön karışımlı yakıcı geliştirildi.

Çalışmada sentetik yakıtların yanma kararsızlığı ve alev geri tepmesi araştırıldığına değinilen açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, şu bilgileri aktardı:

"Sentetik gazlar endüstriyel atıklar, düşük kalorili kömür, plastikler, hayvansal, tarımsal, orman atıkları veya benzeri malzemelerden üretilebilmektedir. Üretilen sentetik gazların yakıt bileşimleri ve ısıl değerleri kullanılan atık malzemesinin karbon içeriğine ve üretim yöntemlerine göre değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde birçok şehirde kurulan tesisler ile binlerce konutun enerjisi karşılanmakta, bu sayede atıklardan oluşan metan gazının doğaya salınımı engellenmekte, patlama riski ortadan kaldırılmakta ve şehirler çöplerden temizlenip gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılmaktadır. Üniversitemizin bu projesinde çok geniş aralıkta farklı gaz kompozisyonuna sahip sentetik gazların tam ve emniyetli olarak yanmasını sağlayacak yakma sistemleri geliştirilmiş, kirletici emisyonlar Avrupa normlarına uygun aralıklara indirgenmiş ve yanma verimliliği yükseltilmiştir."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:03
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