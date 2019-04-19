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ERÜ’de Yabancı Dil Öğrenmenin Yolları Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından ’Kim Korkar Yabancı Dilden?’ konulu söyleşi düzenlendi.

19 Nisan 2019 Cuma 17:12
ERÜ’de Yabancı Dil Öğrenmenin Yolları Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından ’Kim Korkar Yabancı Dilden?’ konulu söyleşi düzenlendi.


’2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ etkinlikleri kapsamında Turizm Fakültesi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Halil Tekiner ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, dil öğrenmenin önemli bir sorun olduğunu kaydetti. Prof. Dr. İlkay, “Aslında önemli bir sorunumuz dil öğrenme sorunu. Dolayısıyla kim korkar yabancı dilden konulu güzel bir program hazırlandı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Maalesef biz yabancı dil eğitiminde istenilen düzeyde değiliz. Yani kendimizi bu konuda geliştirmemiz gerekiyor. Bunu itiraf etmek zorundayım. Çünkü bende kendi fakültemde İngilizce derslerine giriyorum. Öğrenciler İngilizce seçmeli dersleri almaktan çekiniyorlar. Ve anlattığınızı anlamıyorlar. Soru sormuyorlar ve sizinle iletişim kurmuyorlar. Yani bizim bu sorunu aşmamız gerekiyor” dedi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkay’ın açılış konuşmasının ardından Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Halil Tekiner’in moderatörlüğünde, Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Arak, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Adem Sultan Turanlı ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ölçü Dinçer,’Neden Yabancı Dil Öğrenmeliyiz ?’, ’Yabancı Dil Öğrenmek Gerçekten Zor mu ?’, ’Yabancı Dil Öğrenirken Hangi Tekniklerden Yararlanalım ?’ konularında birer konuşma yaparak, öğrencilerin sorularını cevapladılar.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:12
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