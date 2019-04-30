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ERÜ’de ’Türkiye İçin İcat Çıkaralım’ Konulu Panel Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ’Türkiye İçin İcat Çıkaralım Fikri Mülkiyetin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu panel düzenlendi.

30 Nisan 2019 Salı 17:55
ERÜ’de ’Türkiye İçin İcat Çıkaralım’ Konulu Panel Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ’Türkiye İçin İcat Çıkaralım Fikri Mülkiyetin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu panel düzenlendi.


Kültür Sitesi’nde gerçekleşen panele; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, panelin açılışında yaptığı konuşmasında teknoloji transfer ofisinin önemine değindi. Rektör Çalış; “Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan tarihi, 2000 yılından bu yana tüm dünyada ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ olarak kutlanmaktadır. Global şirketlerin marka değerini oluşturan varlıklarının büyük bir oranını olan patent, marka, tasarım vb. fikri sınai mülkiyet haklarının teşkil ettiğini düşünürsek akademik camia ve sanayi olarak bu konuya vermemiz gereken önem açıkça görülmektedir. Fikri Mülkiyet Haklarına verilen önem, günümüzde teknoloji transferi, uluslararası ticaret, yatırımlar açısından belirleyici önemli bir etkendir. Diğer yandan fikri ürünlere kolay ulaşılması buluşçuların emeğini tam alamamalarına ve farklı buluşların yapılmasının artmasına engel olmaktadır. Bu da teknolojik anlamda ilerlemenin yavaşlamasına ve ülkelerin büyümesinin önüne geçmeye neden olmaktadır. Sınai mülkiyet haklarının korunması ile ülke olarak rekabet gücümüzün artacağı açıkça ortadadır. Bu doğrultuda Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarımıza devam etmektedir. Üniversitelerin ticari değere sahip, sanayiye uygulanabilir bilgi üretebilmeleri için her şeyden önce doğru araştırma strateji ve politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu politikalar belirlenirken sanayici, toplum, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları ile temasta olan teknoloji transfer ofislerinin aktif görev almaları önemlidir” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Yalçıner Patent Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gürşad Yalçıner, IPART Avrupa Patent Vekili Ersin Dereligil, LES Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murat İdal birer sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:55
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