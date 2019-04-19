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ERÜ’de ’Kampüse İzini Bırak’ Etkinliği Kapsamında Fidan Dikildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ile TEMA Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Kampüse İzini Bırak’ etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

19 Nisan 2019 Cuma 12:36
ERÜ’de ’Kampüse İzini Bırak’ Etkinliği Kapsamında Fidan Dikildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ile TEMA Vakfı Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Kampüse İzini Bırak’ etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.


15 Temmuz Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Eda Yılmaz, TEMA Kayseri Şube Başkanı Abdulkadir Dağlı’nın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, üniversite hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. İlkay, “Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri ve Anadolu’da tek üniversitedir. Araştırma üniversitesi olmak büyük başarı. Ama önemli olan bunu sürdürebilir kılmak. Erciyes Üniversitesi biliyorsunuz eğitim kadrosuyla, bilimsel etkinlik alt yapısıyla, araştırma merkezleriyle, Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesinden biridir. Bu Türkiye sıralamasında 10’uncu üniversitesi anlamına gelmiyor. Biz çok daha iyi bir konumdayız. Ve bu konumumuzu da daha iyiye götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerin de bu üniversiteye layık öğrenciler ve bu üniversiteyi en iyi şekilde temsil edecek mezunlar olarak ayrılmanızı bekliyoruz” diye konuştu.


Etkinlik, ağaç dikimi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay tarafından TEMA Kayseri Şube Başkanı Abdulkadir Dağlı’ya teşekkür belgesi takdimi ve kokteylin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:36
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