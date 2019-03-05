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ERÜ’de “Filistin Tanıtım Günü Etkinliği” Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, Filistinli Öğrenciler Derneği ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından “Filistin Tanıtım Günü ” etkinliğidüzenlendi.

05 Mart 2019 Salı 15:21
ERÜ’de “Filistin Tanıtım Günü Etkinliği” Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü, Filistinli Öğrenciler Derneği ve Medeniyetin Burçları Derneği tarafından “Filistin Tanıtım Günü ” etkinliğidüzenlendi.


Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayseri Filistinli Öğrenciler Derneği Başkanı Abdullah Dawoodu dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in, Mescid-i Aksa ile ilgili konuşmasının ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Türkiye ile Filistin halkının yüzyıllar öncesine giden, ortak bir tarihe ve yakın sosyal ilişkiye sahip olduğunu belirtti.


Prof. Dr. İlkay, “Üniversitemizde toplam 64 Filistinli öğrenciye eğitim verilmektedir. Bu öğrencilerin 11’i kadın, 53’ü erkektir. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak üniversitemizde, tıp ve mühendislik eğitimi almaktadır. Bizler özellikle lisansüstü ve doktora programında Filistinli öğrenci sayımızın artmasını arzu etmekteyiz. Bilindiği gibi Erciyes Üniversitesi Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesi içeresinde yer almayı başarmış Anadolu’dan tek üniversitedir”dedi.


Açılış konuşmalarının ardından Filistin tanıtım videosu gösterimi sunuldu ve öğrenciler geleneksel dans gösterisi gerçekleştirildi.


Etkinlik plaket takdiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:21
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