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ERÜ’de Evlilik Okulu Seminerleri 15 Mart’ta Başlıyor

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından her yıl düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

05 Mart 2019 Salı 15:24
ERÜ’de Evlilik Okulu Seminerleri 15 Mart’ta Başlıyor

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından her yıl düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl ikinci kez düzenlenecek.


ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, 2018 TÜİK verilerine göre boşanmaların arttığını belirtti.


ERREM Müdürü Atak, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı verilerine göre; evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında % 2,9 azalarak 553 bin 202 olmuştur. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında % 10,9 artarak 142 bin 448’e yükselmiştir. Bu tablo gösteriyor ki; aile gemisi su alıp, batışa doğru hareket etmektedir. Bu konuda değerlerimizi ve insanın fıtratını hiçe sayarak yapılan çalışmalar, yangına körükle gitmek ve ailenin çözülmesini hızlandırmaktan başka bir tesir meydana getirmemektedir. Aile kurumunun sağlam temeller üzerine bina etmek, en başta aydınların, akademisyenlerin, eğitimcilerin ve yöneticilerin ödevidir. Aksi takdirde ABD ve batıdaki gibi her iki evlilikten birisinin boşanma ile noktalanması durumuyla karşı karşıya kalırız ki! Sonuçta depresif ve travma yaşayan bir toplum haline dönüşürüz” dedi.


15-16 Mart 2019 tarihlerinde 2 gün düzenlenecek olan evlilik okulu semineriyle hakkında da bilgiler veren Öğr. Gör. Atak, “Bu düşüncelerden hareketle toplumumuza destek olmak ve gençleri evlilik ve aile konusunda bilinçlendirmek amacıyla 2016’da birincisini, 2017’de ikincisini ve son olarak Aralık 2018’ de üçüncüsünü düzenlediğimiz Evlilik Okulu programları büyük bir ilgi ve alaka ile takip edilmiş ve eğitimlerimizin tamamına katılan toplam 551 birey sertifika almaya hak kazanmıştır. Yılda bir defa düzenlediğimiz evlilik okulu eğitimlerinin; yapılan anketlerden, geri dönüşlerden ve yoğun taleplerden hareketle, 2019 bahar döneminde de yapılması zaruret halini almıştır. Bu kapsamda eğitimler alanında temayüz etmiş isimlerin katılımıyla toplam iki gün içerisinde tamamlanacaktır. Eğitim tarihleri 15-16 Mart 2019’dur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:24
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