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ERÜ’de “Evcil Hayvanlarda Davranış ve Refah Çalıştayı” Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi ve Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) tarafından “Evcil Hayvanlarda Davranış ve Refah Çalıştayı” düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:51
ERÜ’de “Evcil Hayvanlarda Davranış ve Refah Çalıştayı” Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi ve Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) tarafından “Evcil Hayvanlarda Davranış ve Refah Çalıştayı” düzenlendi.


Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kayseri IVSA Başkanı Turan Kargı, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.


Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öznur Aslan’da konuşmasında, IVSA hakkında bilgiler verdi.


Prof. Dr. Aslan, “Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Topluluğu 1951 yılında kurulmuş bir topluluktur. Günümüzde başta 58 ülke, 139 üye olmak üzere uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir topluluktur. IVSA Kayseri 2018 yılında kurulmuş bir öğrenci kulübü olup bir yıl içerisinde düzenledikleri etkinlikler ile bizler gururlandırmıştır” dedi.


Çalıştayın son açılış konuşmasında Dekan Prof. Dr. Abdullah İnci ise, çalıştaya ev sahibi olmaktan mutlu oldukları belirtti.


Dekan Prof. Dr. İnci, “ burada oluşturulan bilimsel platformun adı Evcil Hayvanlarda Davranış ve Refah Çalıştayı olup herkese açık bir çalıştaydır Bu platformun oluşturulmasında liderlik yapan Prof. Dr. Özgür Aslan Hocamızı, ekibinde yer alan diğer öğretim üyeleri ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi IVSA Öğrenci Topluluğu Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından sunumlar ile devam eden çalıştay, 10 Mart 2019 tarihinde sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:51
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