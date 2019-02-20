0553 313 94 23

ERÜ’de “Endonezya Kültür Günü” Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu tarafından “5.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
ERÜ’de “Endonezya Kültür Günü” Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu tarafından “5. Endonezya Kültür Günü” etkinliği düzenlendi.



Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Afrian Asri’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik, Endonezya’nın geleneksel yemekleri, eşyaları ve kıyafetlerinden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.



İstiklal Marşı ile Endonezya Milli Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Türkiye ve Endonezya’nın birbirleriyle yakın ilişkilere sahip ülkeler olduğunu söyledi.



Prof. Dr. İlkay, Üniversitemizde 6 yüksek lisans ve 42 lisans olmak üzere toplam 48 Endonezyalı öğrenci eğitimine devam etmektedir. Özellikle lisansüstü ve doktora olmak üzere Endonezyalı öğrenci sayımızın artmasını arzu etmekteyiz” dedi.



Endonezya Ankara Büyükelçilik Temsilcisi Afrian Asri’nin konuşmasının ardından etkinlik, Endonezyalı öğrencilerin “saman dansı” ve Endonezya kıyafetlerinin yer aldığı defile ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  1. kültür
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe davasında karar verildi!
    1. Darbe davasında karar verildi!
    2. Belediye dalgıçları Gümbet koyunu..
    3. Erciş’te ‘yıldız erkek ve kız futbol’..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim..
    5. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Kurşunlu’da Muhtarlar Toplantısı
    7. "Kendimizi zengin etmek için..
    8. Büyük baskı: Çaldıkları eserler..
    9. Cizre’de ‘Işığımızla her alanda..
    10. Manisa’da 100 kilogramlık yayın balığı..
    11. Yılmaz: Birliğimiz, beraberliğimiz..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla..
    13. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
    15. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
    16. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
    17. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
    18. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    19. HKÜ’de stratejik planlarını..
    20. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı