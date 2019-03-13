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ERÜ’de “Düşüncenin İzinde XXXVII: K. Popper” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından “Düşüncenin İzinde XXXVII: K.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
ERÜ’de “Düşüncenin İzinde XXXVII: K. Popper” Konulu Konferans Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından “Düşüncenin İzinde XXXVII: K. Popper” konulu konferans düzenlendi.


Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasında Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Karl Popper’ın çağdaş felsefenin önemli filozoflarından olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topakkaya, konferansın konuşmacısı Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu ile katılımcılara teşekkür etti.


Daha sonra Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, “Düşüncenin İzinde XXXVII: K. Popper” konulu konferans verdi. Prof. Dr. Ömerustaoğlu, “Karl Popper, 20. yüzyılın önemli simalarından birisi. 1902 yılında Viyana’da doğuyor. Viyana 20. yüzyıla damgasını vuran bir şehir. Viyana çevresi, Viyana Üniversitesi, hem bilim, hem felsefe, hem sanat alanında, hem de siyaset alanında dünyayı belirlemiştir. Karl Popper, 1. Dünya Savaşı yıllarında çocuktur. Ama dünya sorunlarına kafa yormaktadır. 2. Dünya Savaşı yıllarında bir akademisyendir ve 2. Dünya Savaşını çok dehşetli bir şekilde yaşamıştır. Avusturya’yı terk etmek zorunda kalmıştır. En önemli eserlerinden birisi olan Açık Toplum ve Düşmanları adlı eserini 1942 yılında ülkesinin dışında yazmak zorunda kalmıştır” dedi.


Konferans soru-cevapların ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. bilim
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