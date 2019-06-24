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ERÜ’de“5. Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular” Paneli Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Aksaray Üniversitesi tarafından Biyokimya Yaz Okulu “5.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:23
ERÜ’de“5. Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular” Paneli Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Aksaray Üniversitesi tarafından Biyokimya Yaz Okulu “5. Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular” konulu panel düzenlendi.


Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç,Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda akademisyen katıldı.


Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında düzenlenen toplantının önemine dikkat çekti.


Rektör Çalış, “Böyle toplantılar çok önemli. Şöyle ki, üniversitelerin birbirini tanıması, beraber çalışmaları çok önemli. Gerçekten üniversitelerin yapması geren bu. Bu vesile ile üniversitemize daha önce gelmeyen arkadaşlarda üniversitemizi tanımış olacaklar. Bizim üniversitemiz araştırma üniversitesi. Biz araştırma üniversitesine çok önem veriyoruz. Elimizden geldiği kadar proje, araştırma, hatta interdisipliner ve çok merkezli araştırma bizim için çok önemli. Bizim üniversitemizdeki tüm araştırma merkezleri, sadece bizim öğretim üyelerimiz, üniversitemiz için değil, tüm üniversiteler ve öğrenciler için kullanılan araştırma merkezleri. Bu araştırma merkezlerinde ortak çalışmalar ve projeler üretilmesi hem bizi, hem de sizleri geliştirecektir” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. 28 farklı üniversiteden 80 katılımcının bulunduğu etkinlik, biyokimya konusunda akademisyenler tarafından sunumlar ile devam etti.


Etkinlik, 27 Haziran’da sona erecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:23
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