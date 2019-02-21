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ERÜ’de “3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi” Başladı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 3.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:49
ERÜ’de “3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi” Başladı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 3. Veteriner Eğitim, Bilim ve Araştırma Kongresi (VetEBA) başladı.



Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Batuhan Şahin, VetEBA’nın öğrenciler tarafından kurulan bir kongre olduğunu söyledi.



Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de konuşmasında, öğrenciler tarafından düzenlenen bu kongrenin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. İnci, “Bugün burada VetEBA için bir araya gelmiş, farklı kuşaklarda ve değişik bilgi ve tecrübeye ulaşmış siz çok kıymetli katılımcıların bilgi ve görüşlerini paylaşmalarına şahit olacağız. Hep birlikte, bunun haklı gurunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Bu bilgi paylaşım platformunu oluşturanları ve bu aktiviteye katkı sağlayanları tebrik ediyorum” diye konuştu.



Konuşmasında fakülteleri hakkında da bilgiler veren Dekan Prof. Dr. İnci, şunları söyledi:


"Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi kuruluşu itibariyle hem bölge, hem de üniversite olarak çok isabetli bir fakülte olmuştur. Kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık çeyrek yüzyıllık süreçte, birçok zor dönemleri yaşamışsa da, bugün itibariyle yeni ve ileri bir gelişme periyoduna ulaşmayı başarmıştır. Bütüncül bir anlayışla fakültemizin üniversitemiz yönetimi ile ve bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi’nden aldığı ekstra motivasyonla akademik ve idari personeli ile öğrencisi ve mezunlarıyla ileri bir boyuta ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz"



Kongrenin son açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, VetEBA kongresine ev sahibi olmaktan mutlu oldukları belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Veteriner Fakültemiz bizim gözbebeğimiz. Üniversitemiz bildiğiniz gibi bir araştırma üniversitesi. Veteriner fakültemizin, Türkiye’nin önde gelen veteriner fakülteleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Veteriner fakültemiz, üniversitemizin araştırma üniversitesi kimliğine önemli katkı sağlayan fakülteler arasındadır. Bu da bizim için gurur verici bir durumdur” diye konuştu.



Öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, “Bazen liselerden kariyer günlerine çağrılıyorum. Öğrenciler bana, ‘hocam başarılı olmak bizim neler yapmamız gerekiyor’ şeklinde soru soruyorlar. Ben de öğrencilere başarılı olmaları için üç önemli hususu anlatıyorum. Başarılı olmak istiyorsanız, birincisi yabancı dil, ikincisi kaliteli bir üniversite. Şuan kaliteli bir üniversite de kaliteli bir fakültedesiniz. Bununla da gurur duyabilirsiniz. Üçüncüsü de sosyal girişimcilik. Yani bir öğrenci, öğrencilik yıllarında ne kadar sosyal girişimcilik içerisindeyse, hayatta da o kadar başarılı olabiliyor” şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından eğitim sunumları ile devam eden kongre, 24 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:49
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