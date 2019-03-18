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ERÜ’de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma-Uygulama Merkezi (ERÜ TÖMER) ve Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:08
ERÜ’de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma-Uygulama Merkezi (ERÜ TÖMER) ve Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma” etkinliği düzenlendi.



Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu, “Çanakkale savaşında Türk Milleti, sarsılmaz imanı, tunç bileği ve çevik yüreği ile Çanakkale’ye adeta çelikten bir kale olup, Türkü yurdundan atmak isteyenlere büyük bir ders vermiştir” dedi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay da konuşmasında, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milletinin, kazandığı zaferler, gösterdiği cesaret ve kahramanlıklarla dünyada destan yazan nadir milletlerden olduğunu kaydetti. Prof. Dr. İlkay, “Çanakkale Zaferi, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek destan yazdığı büyük mücadelenin adıdır. Kalbi vatan aşkıyla çarpanların göğsünü siper ederek yedi düvele karşı bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kazandığı zaferdir Çanakkale. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin yüzyıl boyunca konuşulan ve daha yüzyıllar boyunca konuşulmaya devam edilecek, cephedeki kahramanlığının taçlandığı bir zaferdir. Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.



Eğitimci-Yazar Cezmi Eşelioğlu da konuşmasında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni anlattı. Eğitimci-Yazar Eşelioğlu, “1914 yılı tüm dünyada bir kabus gibi başlamıştı. Savaşa katılan düşman askerlerinin izlerini takip ettiğimizde çok gariptir ama karşımıza Afrikalı ve Hindistanlı Müslümanlar bile çıkmaktadır. Bunun nedeni ise tamamen İngilizlerdir. Afrikalı ve Hindistanlı Müslümanların savaşa gelişleri tamamen İngiliz oyunlarından ibarettir” şeklinde konuştu.



Etkinlik plaket takdiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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