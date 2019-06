ERÜ Tıp Fakültesi 45. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 45. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 269 öğrenci mezun oldu.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Vali Şehmus Günaydın, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma An Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, mezuniyet törenin açılış konuşmasında, mezun öğrencilerden ülkenin önde gelen tıp fakültelerinin birinden mezun olmanın bilincini ve gururunu yaşamalarını istedi.

Dekan Poyrazoğlu, “6 yıl önce beyaz önlüklerinizi ilk giydiğinizde ne kadar heyecanlı ve mutluydunuz. Sonrasında uzun, yorucu, ağır bir eğitim dönemi başladı. Sabahlara kadar ders çalıştınız, arkadaşlarınız tatil yaparken siz masa başında dirsek çürüttünüz, yoğun sınavlardan bunaldınız, klinik ders ve stajlarda, nöbetlerde yıprandınız. Bugün bu kadar emeğin meyvesinin alınma zamanıdır. Artık, Ulu Önder Atatürk’ün emanet edilmeyi istediği hekimlerden oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinin birinden mezun olmanın bilincini ve gururunu yaşayın. İyi bir tıp eğitimi aldınız. Bunu hekimlik hayatınızda fark edeceksiniz, fark ettireceksiniz. Biz biliyoruz ki, ülkemizin her yerinde ve mesleğinizin her kademesinde bizlerin gurur kaynağı olacak, mesleğine hakim, dürüst, ahlaklı, vatansever birer hekim olarak Erciyes Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceksiniz.Ancak şunu unutmayın ki, her şey yeni başlıyor. Okul bitti ama çalışma bitmedi, tam tersine daha fazla olacak.Mesleki basamaklarda tırmanmaya devam edeceksiniz. Hayatınızdaki tek mürşidiniz ilim olacak ve ilim Çin’de de olsa onu gidip alacaksınız. Sevgili genç meslektaşlarım sürekli okuyun ve kendinizi yenileyin. İşinizi doğru yapın. Sağlık problemi olan, yaşam endişesi taşıyan kişilerle uğraştığınızı bilerek ve kendinizi onların yerine koyarak mesleğinizi icra edin. Size ve yakınlarınıza nasıl davranılmasını istiyorsanız, siz de hastalarınıza o şekilde davranın.Karşılacağınız olumsuz davranışlar sizleri yıldırmasın, meslek aşkınızı ve şevkinizi kırmasın. Kutsal bir görev yaptığınızı, insana (yaratılmışların en şereflisine) hizmet ettiğinizi ve bunun karşılığını mutlaka alacağınızı unutmayın.Milli ve evrensel değerler sahip, her zaman bilimsel düşünen, sorgulayan, araştıran, problemin değil çözümün yanında olan, küçük çıkarlar peşinde koşmayan, üretken, ülkesini seven, yüksek ahlaklı bireyler olarak görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışın. Meslek ahlakı ve onurunuzdan asla taviz vermeyin, biraz sonra yapacağınız yemini her zaman aklınızda tutun, tek hesap vereceğiniz makam vicdanınız olsun” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, Tıp Fakültesinin sadece Erciyes Üniversitesi’nin ve şehrimizin değil, Türkiye’nin yüz akı tıp fakültelerinden biri olduğunu kaydetti.

Rektör Çalış, “Üniversitemizin temelini oluşturan 51 yıllık geçmişe sahip Tıp Fakültemiz, tıp bilimindeki yenilikleri yakından takip eden donanımlı akademik kadrosuyla, gerek eğitimde, gerek akademik ve bilimsel faaliyetlerde, gerekse hastalara sunduğu sağlık hizmetinde, sadece üniversitemizin ve şehrimizin değil, Türkiye’nin yüz akı tıp fakültelerindendir. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından da 2024 yılına kadar akredite edilmiş olan Tıp Fakültemizin, yükselen başarı grafiği ile gelecekte uluslararası alanda da adından söz ettiren bir eğitim kurumu olacağından hiç şüphemiz yoktur. Bugün Üniversitemiz, eğitim kalitesi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bilime verdiği katkıyla önemli bir noktada ve Türkiye’de 10 araştırma Üniversitesi arasında yer alıyorsa, bunda geçmişten günümüze üniversitemiz idarecileri, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve Kayserili hayırseverlerin büyük katkısı olduğunu belirtmek isterim. “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesi ile hareket eden ve büyük bir özveriyle çalışan Tıp Fakültemizin ve Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm akademik ve idari personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birinden, en saygın mesleğin mensupları olarak mezun oluyorsunuz. Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için eğitim süreniz boyunca gayret ettik. Sizler, yenilikçi, milli ve ahlaki değerleri ön planda tutan, insanlığın temel değerlerine duyarlı, mesleki sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilir yüksek nitelikli bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Öncelikle ailenizin ve hocalarınızın sizlere verdiği emeği ve gayreti boşa çıkarmayın. Çok çalışın, gayret edin, zorluklar karşısında yılmayın ve hiçbir ayrımda bulunmadan insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verin. Bunu yaparken sürekli vicdanınızın sesine kulak verin. Vicdanınız rehberiniz olsun. Doğruluktan, dürüstlükten ve adaletten asla ayrılmayın. İnsanları sevin ve sıkıntılarına sürekli çare olmaya çalışın. Çünkü sizler en kutsal mesleğin fertlerisiniz. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden hiçbir zaman ayrılmayarak, ülkemizin gelişimi ve her alanda ilerlemesi için üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirin. Bugün mezun çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızın eğitim-öğretim ve donanım yönünden en iyi şekilde yetiştiklerinden şüpheniz olmasın. Onlar bizim ve sizlerin gururudur. Meslek hayatlarında başarılı olarak, kendilerini yetiştiren hocalarını ve siz değerli ailelerini mahcup etmeyeceklerinden hiç şüphem yoktur. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam, mezun öğrencilerimize ise bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per,konuşmasında kendisinin de bir Erciyes Üniversitesi mezunu olduğunu belirleterek, “Erciyes Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duydum. Sizlerin de her zaman bundan gurur duyacağına eminim” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ise konuşmasında üniversite eğitiminin önemine dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Meşe, “Üniversite eğitimi hayat düzlüğüne varmadan önce aşılacak olan son tepe gibidir. Eğitimin zirve noktasını oluşturur. Bu sıralarda elde ettiğimiz kazanımlar hayat boyunca davranışlarımızı şekillendiren, başarı potansiyelimizi belgeleyen imzalar gibidir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da mezun öğrencileri tebrik ederek, çalışma hayatlarında başarılar diledi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise tıp fakültesinde okumanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız konuşmasında öğrencilere seslenerek, “İnsanımıza daha faydalı olabilmek için hem erdemli, hem entelektüel, hem vasıflı bilgilerinizle beraber, bütün donanımlarınızla ülkemize hizmet etmiş olacaksınız” dedi.

Mezun öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Vali Şehmus Günaydın ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Sevgili genç hekim arkadaşlarım. 6 yıllık zorlu ve keyifli bir eğitim döneminden sonra bugün mezun oldunuz ve inşallah çok yakın bir zamanda ülkemize hizmet etmeye başlayacaksınız. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Sizler meslek hayatınızda hasta muayene ederken büyük bir fedakârlıkla çalışan doktorlarımızı örnek alın lütfen. Çünkü bu fedakârlığı gösterdiğiniz zaman hem bu dünyada, hem de ahirette bunun karşılığını alacaksınız.”

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Kemali Günay tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Törende mezun öğrencilerden Betül Çalış, diplomasını amcası Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve yengesi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış’ın elinden aldı.

Yeni mezunlar adına dönem birincisi Emre Ünal’ın konuşma yaptığı ve ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.