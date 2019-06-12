0553 313 94 23

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: “Ekonomisi en iyi 10 ülke arasına girmek istiyorsak üniversitelerimize çok iş düşüyor”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde konuşan ERÜ Rektörü Prof.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: “Ekonomisi en iyi 10 ülke arasına girmek istiyorsak üniversitelerimize çok iş düşüyor”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Ekonomisi en iyi 10 ülke arasına girmek istiyorsak üniversitelerimize çok iş düşüyor” dedi.


ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde 222 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Bu söz çok önemlidir. Biz dünya ülkesi olmak istiyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Dolayısıyla katma değeri yüksek savunma sanayi gibi alanlarda öncülük etmek istiyorsak üniversitelerimize çok büyük önem düşmektedir. Bizde araştırma üniversitesi olarak bu alanlara çok önem veriyoruz. Üniversiteler hem bu alanlarda araştırma yapacak hem de çalışan yetiştirecektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte de ülkemizi ekonomik olarak ilk 10 ülke arasına yerleştirecek olan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından bölüm birinci Umut Cansız, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Düzenlenen mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelli araç şarj istasyonunu parçaladılar
    1. Engelli araç şarj istasyonunu..
    2. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    3. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    4. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    7. Balık yedikten sonra süt içmek..
    8. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    9. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    10. GESMEK’ten muhteşem konser
    11. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    12. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    13. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    14. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    15. Validen gazetecileri kıskandıran..
    16. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    17. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    18. Bakır kazanı böyle çaldılar
    19. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    20. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    21. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    22. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    23. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    24. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    25. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    26. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    27. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    28. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    29. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    30. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!