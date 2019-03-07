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ERÜ Rektörü Çalış’tan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

07 Mart 2019 Perşembe 10:24
ERÜ Rektörü Çalış’tan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Rektör Çalış mesajında, toplumun temel direği kadınların, sadece iyi bir anne, iyi bir eş, başarılı bir çalışan olmasının yanında; zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmayan, fedakârlıktan kaçınmayan, sevgi ve şefkat bireyleri olduklarına dikkat çekti.


Rektör Çalış, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Dünyada kadına verilen değeri gösterme adına Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında ilan edilen ve 1977 yılında şimdiki halini alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü önemsiyoruz. Çünkü 8 Mart, kadınların hatırlanması, haklarının ve beklentilerinin dile getirilmesi, birlik ve beraberlik ve cinsiyet eşitliği adına önemli bir gündür. Biz kadınlarımızı sadece 8 Martlarda değil, her zaman hatırlamalıyız. Çünkü dünya toplumunda üstlendiği roller ve görevleri ne olursa olsun; bizler için, milletimiz için, kadınlarımız fedakardır, cefakardır, cömerttir, yardımseverdir, başarılıdır.Zorluklara göğüs gelmesini, ailesine. topluma, ülkesine ve milletine bir şeyler katmak için çaba göstermesini iyi bilir. Bir şemsiye misali sevdiklerini ve değerlerini sürekli tehlikelerden korur. Hele hele mevzubahis vatan olunca; Nene Hatun, Şerife Bacı, Halide ve Nezahat Onbaşı, Halime Çavuş ve Tayyar Rahmiye olmasını da iyi bilir.Çünkü bizim kadınlarımız yiğittir ve merttir.


Bu vesilelerle hayatımızın her anında bizlere destek olan, sevgi ve şefkat gösteren, eğiten, öğreten, en işi şekilde yetiştirmeye çalışan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, hayatlarında başarılar dilerim.”

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:24
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