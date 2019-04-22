ERÜ Rektörü Çalış’tan ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99’inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajında milli egemenliğin önemine vurgu yapan Rektör Çalış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu tüm dünyaya duyurduğunu belirtti. Rektör Çalış’ın mesajı şöyle;

"Millet egemenlik, bağımsızlık, Türk Milletinin büyük önem verdiği özelliklerdendir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış ve birçok devlet kurmuş Türk Milleti, egemenliğinden hiçbir zaman ödün vermemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920’de TBMM’yi kurarak hem halkın milli mücadele ruhuna güç katmış, hem de 29 Ekim 1923’de ilan edilen Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Kurulduğu günden bugüne geçen 99 yıllık sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet adına, millet egemenliği adına çalışmaya devam etmektedir. Milletimizin geleceği çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta TBMM’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”